Georginio Wijnaldum não perdoa Jordan Pickford pela entrada dura sobre Virgil Van Dijk, que atirou o gigante holandês para a sala de operações. O compatriota do defesa, que sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito, criticou a entrada do guarda-redes do Everton no dérbi de Merseyside.



«Claro que estamos aborrecidos. A forma como o Pickford entrou ao lance foi estúpida, na minha opinião. Acredito que ele não tinha intenção de lesionar o Virgil da forma como se lesionou, mas nem quis saber depois da entrada. Tivemos vários jogos contra o Everton e eles levam demasiado longe a forma como jogam contra nós. Sabemos que é um dérbi e todos querem ganhar, mas eles exageram», referiu, na conferência de imprensa antes do jogo frente ao Ajax.



O internacional holandês criticou ainda a entrada de Richarlison sobre Thiago, que deixou o espanhol tocado.



«A entrada do Richarlison sobre o Thiago foi horrível. A forma como eles entraram à bola foi inaceitável. Torna-se difícil saber que eles não vão ser punidos», finalizou.

O tempo de paragem de Van Dijk não foi revelado pelo Liverpool.