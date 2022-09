Cristiano Ronaldo lamentou a perda insubstituível para o povo britânico com a morte da Rainha Isabel II de Inglaterra.

«Sete anos da minha carreira foram jogados na Premier League, sendo esta a minha oitava temporada a viver em Inglaterra. Ao longo desses anos, senti o amor eterno do Reino Unido pela sua rainha e o quão importante Sua Majestade foi e será para sempre para o povo britânico. Presto o meu respeito à sua memória e lamento esta perda insubstituível para com o país que aprendi a chamar de lar», escreveu o internacional português numa publicação nas redes sociais.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

«Os meus pensamentos e orações estão com a Família Rea», rematou Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, regressou na temporada passada ao Manchester United, clube que tinha representado entre 2003 e 2009.