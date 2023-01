A 6 de dezembro de 2020, o Tottenham derrotou o Arsenal por 2-0 com golos de Son e Harry Kane. No final da partida, José Mourinho deixou rasgados elogios a Mikel Arteta, defendendo que com o espanhol o Arsenal voltaria a ser Arsenal quando este vivia um dos piores ciclos de resultados à frente do clube.



«Estou muito feliz pelo resultado e pela exibição, mas queria que a minha equipa jogasse de forma diferente. A realidade é que às vezes, não fazes o que queres porque o teu oponente força-te a ir numa outra direção. Não era momento para correr riscos, estávamos a ganhar por 2-0. Quando começaram a construir com três e baixaram um dos médios para junto dos centrais, podíamos pressioná-los com um extremo. É o que normalmente fazemos quando não estamos a ganhar. Se estávamos a ganhar 2-0 por que razão vamos expor o nosso bloco defensivo? Não temos culpa de estar a ganhar 2-0», começou por dizer, na altura, na zona de entrevistas rápidas.



«Foi um jogo muito difícil. Mesmo para pensar o que mudar ou o que fazer foi difícil. Tornaram o jogo muito difícil. Amanhã as manchetes vão ser sobre o facto de eles não estarem numa boa posição na tabela, mas acredito que com estes jogadores e com o Mikel, o Arsenal vai voltar a ser Arsenal», acrescentou.



Volvidos dois anos, os «gunners» de Arteta venceram os spurs por 2-0 no dérbi do norte de Londres e pouco depois, o vídeo com as declarações do «Special One» foi recuperado pelos internautas e tornou-se viral nas redes sociais.



A premonição de Mourinho cumpriu-se. O Arsenal lidera a Premier League com mais oito pontos que o Manchester City ao fim de 20 jornadas.

As declarações de Mourinho sobre Arteta em 2020: