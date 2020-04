Ao seu jeito peculiar, Jurgen Klopp explicou como tem passado a quarentena em Liverpool. O técnico alemão aventurou-se na cozinha (fez pela primeira vez ovos) e confessou que vai aprender a dar um nó na gravata.



«Encontro muitos desafios. Não sei se já tinha dito, mas a máquina de lavar loiça está por minha coisa e sou o dono do robô de cozinha. Fiz os meus primeiros ovos mexidos. Não fiz mais nada porque a Ulla [esposa] ficou impressionadoa com os meus ovos e decidiu não me dar outra oportunidade. Também não pedi para voltar a fazer, admito. O desafio da próxima semana será conseguir dar um nó na gravata. Tenho 52 anos e não sei fazer o nó da gravata. Provavelmente vou demorar a semana toda a conseguir fazê-lo porque as minhas mãos não estão habituadas a isso», contou o treinador dos «reds» num vídeo divulgado pelo clube.



Mas de onde surge o interesse do alemão na cozinha? A resposta é simples.



«De onde vem o interesse na cozinha? De comer. Nunca pensei muito sobre comer como neste momento, não é que coma muito. Temos de pensar muito sobre o que vamos comer, se temos isto ou aquilo. Normalmente como quando tenho fome. Passo o dia todo em Melwood onde há comida o dia todo. Quando tenho fome, vou comer. Pensei que deveria saber fazer mais alguma coisa do que aquecer água. Fiz ovos mexidos, gosto muito. Depende de quanto durar a quarentena, mas talvez seja capaz de cozinhar outra refeição», esclareceu.



As confissões de Klopp: