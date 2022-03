Após o triunfo suado frente ao Luton Town, na Taça de Inglaterra, Thomas Tuchel abordou a saída de Roman Abramovich do Chelsea. O russo colocou, lembre-se, o clube londrino à venda esta quarta-feira.



O técnico germânico revelou que não conversou sobre o dono dos blues. «É um pouco cedo para falar. São grandes notícias. É cedo para falar porque só consigo pensar no Chelsea com Roman Abramovich. Por isso é difícil para mim. É uma mudança tremenda. Não falámos antes do jogo [contra o Luton]. Não falámos sobre o assunto, mas temos de aceitar. Os jogadores têm internet e televisão por isso eles sabem. Tentámos estar apenas focados no jogo», referiu, citado pela Sky Sports.



Tuchel frisou ainda que não sabe tanto como as pessoas pensam sobre a decisão de Abramovich em vender o Chelsea.



«Talvez alguns jogadores fiquem mais afetados do que outros. Mas no final de contas, a nossa tarefa é encontrar soluções para ganhar. Acho que não preciso de falar sobre isso. Não sei tanto como pensam. Não sou CEO ou membro da direção. Tenho a certeza que o clube vai falar connosco. Não estou preocupado, sinto-me um privilegiado e estou numa boa condição. Não sou uma pessoa que se preocupa com coisas sobre as quais não tenho influência. É uma grande notícia e uma grande mudança, mas não tenho medo da mudança», concluiu.