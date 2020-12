O ciclo de cinco anos de Paul Pogba no Manchester United está muito perto de terminar. Segundo o seu representante, Mino Raiola, o internacional francês vai deixar Old Trafford.



«Tudo o que posso dizer é que acabou para o Paul Pogba no Manchester United», disse, citado pelo Tuttosport. O jornal italiano apenas divulgou um excerto da entrevista que será publicada na íntegra esta terça-feira.



O empresário do internacional francês não especificou se a saída do médio vai acontecer na próxima janela de transferência ou no verão.



Lembre-se que Pogba, que tem contrato com os red devils até 2022, ja tinha dado a entender que não estava satisfeito no clube inglês. «Ir à seleção é uma bomba de oxigénio para mim», disse em novembro.