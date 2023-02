O Manchester United emitiu, esta quinta-feira, um comunicado horas depois da polícia de Manchester ter anunciado que as acusações contra Mason Greenwood tinham sido retiradas.



«O Manchester United nota que as acusações contra Mason Greenwood foram retiradas. O clube conduzirá agora o seu próprio processo antes de determinar os próximos passos. Não vamos fazer mais comentários até que o processo esteja concluído», lê-se no site dos red devils.



O internacional inglês encontra-se suspenso pelo clube inglês depois da detenção em janeiro do ano passado na sequência de vídeos e fotografias de alegadas agressões terem sido publicados nas redes sociais. O jovem de 21 anos acabou detido e acusado de tentativa de violação.