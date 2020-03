A polícia inglesa anunciou esta terça-feira que um homem foi formalmente acusado de racismo pelo comportamento no dérbi de Manchester de dezembro.

Numa nota publicada no site da polícia de Manchester, pode ler-se que as autoridades foram chamadas a 7 de dezembro por causa de um homem que dirigia gestos e sons racistas aos jogadores no dérbi de Manchester no Etihad.

As imagens tornaram-se na altura viriais e as autoridades pediram ajuda do público para encontrar o autor, acabando por o identificar.

O indivíduo, de 41 anos, foi então acusado formalmente e vai ser presente a tribunal a 15 de abril.