Um adepto do West Bromwich Albion, de 50 anos, foi condenado a oito semanas de prisão devido a insultos racistas proferidos contra Romaine Sawyers, jogador do WBA, após a derrota com o Manchester City.

De acordo com a Sky Sports, a pena aplicada a Simon Silwood é histórica por se tratar do primeiro caso de prisão decretado no Reino Unido devido a insultos raciais proferidos online.

O adepto em causa foi ainda condenado a pagar 580 euros ao jogador, além de ficar com o encargo das custas judiciais. O clube já o tinha banido para sempre dos jogos do WBA.