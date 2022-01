Vítor Pereira é um dos possíveis candidatos a suceder a Rafa Benítez no comando técnico do Everton.



Perante as notícias veiculadas na imprensa inglesa, os adeptos do toffees manifestaram-se contra a possível chegada do português a Merseyside, mostrando preferência por Frank Lampard.



«Pereira out, Lampard in», escrevaram os apoiantes do emblema de Liverpool nas paredes de Goodison Park.



Além da frase escrita na parede, os adeptos do Everton exibiram tarjas de protesto em frente aos escritórios do clube.



Veja: