A aposta de Frank Ilett, devoto adepto do Manchester United, já rouba os holofotes aos jogos da equipa. O West Ham-Manchester United desta terça-feira, para a Premier League, teve toda uma armada cibernética que torcia pela quinta vitória consecutiva dos 'Red Devils'.

Não tanto pela consagração da boa forma da equipa de Michael Carrick, mas mais para que o pobre adepto inglês possa finalmente cumprir a aposta e corte o cabelo ao fim de 493 dias.

Ilett foi frustrado, ironicamente, por uma equipa técnica liderada por dois calvos - Nuno Espírito Santo e Paco Jémez, treinador principal e adjunto, respetivamente, do West Ham. A equipa londrina empatou com o Manchester United (1-1) e quebrou a série vitoriosa.

Em entrevista à rádio espanhola COPE, Jémez analisou com bom humor a situação. «Vi o fã do Manchester United e disse: 'Hoje não cortas o cabelo. Ele vai chegar até ao rabo'», afirmou Jémez, arrancando gargalhadas em estúdio.

Ilett promoveu um livestream no Youtube ao mesmo tempo que decorria o jogo. Chegou a ter, em certos momentos, mais de 100 mil espetadores ao vivo. A tesoura vai ter de esperar.