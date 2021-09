Contrariamente ao que estava previsto, Thiago Alcântara não estará disponível para a visita do Liverpool ao Dragão, revelou Jurgen Klopp.



«Não é 100 por cento claro quando é que o Thiago vai voltar. É um problema muscular no gémeo. Talvez regresse depois da paragem para os compromissos das seleções. Não acredito que seja possível tê-lo antes. Vamos ver», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Brentford.

Além do internacional espanhol, Naby Keita lesionou-se num pé no jogo da Taça da Liga frente ao Norwich e está em dúvida para os próximos encontros.



Em sentido contrário, o treinador alemão já tinha dado conta das recuperações de James Milner e de Roberto Firmino.



FC Porto e Liverpool defrontam-se na próxima terça-feira, às 20h00, no Dragão, numa partida a contar para a segunda jornada do grupo B.