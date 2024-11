Ruben Ainda se está a ambientar à «nova casa», mas o antigo treinador do Sporting não vai ter muito tempo para preparar aquilo que vai ser um mês de loucos: nos próximos 29 dias, Amorim vai comandar o Manchester United nuns estonteantes nove jogos.

O ciclo infernal começa já no próximo dia 24 de novembro, data em que Amorim se vai estrear ao serviço dos «red devils» frente ao Ipswich Town. Será também a primeira vez do técnico português na Liga Inglesa.

Apenas quatro dias depois, a 28 de novembro, é altura da estreia nas competições europeias, mas também o primeiro jogo em Old Trafford. O Man. United recebe o Bodo Glimt, de má memória para FC Porto e Sp. Braga. Serão estes dois resultados com as equipas portuguesas, um sério aviso para Amorim.

Depois, Everton no dia 1 de dezembro, e a 4 do mesmo mês, o primeiro clássico da Liga Inglesa para o treinador de 39 anos. O Man. United desloca-se a Londres para defrontar o Arsenal de Arteta.

Seguem-se Nottingham Forest (7 de dezembro) de Nuno Espírito Santo e Viktoria Plzen (12 de dezembro) para a Liga Europa antes da partida mais antecipada até ao final do ano: O Dérbi de Manchester com o Man. City de Guardiola. Certamente que Amorim quererá repetir a vitória alcançada ainda no comando do Sporting para a Liga dos Campeões.

Até ao Natal, os «red devils» têm mais um desafio de extrema dificuldade frente ao Tottenham (19 de dezembro) para a Taça da Liga Inglesa e terminam o ciclo com a recepção ao Bournemouth, a 22 de dezembro.

Um total de nove jogos para todas as competições. Nove jogos para Amorim mostrar aos adeptos do Man. United que é o homem certo para os comandos do colosso inglês.