O Leeds venceu no terreno do Sheffield United, por 1-0, graças um golo de Patrick Bamford ao cair do pano.

O avançado inglês, que tem relegado Rodrigo Moreno para o banco suplentes, marcou aos 88 minutos e somou o terceiro golo em outros tantos jogos nesta temporada.

Com o português Hélder Costa a titular, a formação de Marcelo Bielsa somou a segunda vitória consecutiva e o primeiro jogo sem sofrer golos no regresso à Premier League.

De ressalvar que, nas duas últimas partidas, o Leeds tinha sofrido sete golos, quatro em Anfield Road e três no reduto do Fulham.