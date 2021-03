Poucos dias após o anúncio de que Sergio Aguero vai deixar o Manchester City no final desta época, Pep Guardiola deixou rasgados elogios avançado argentino, melhor marcador da história do citizens com 257 golos.

«O Sergio é insubstituível. Podia dizer que é substituível em termos de números e não é fácil quando se vê mais de 360 jogos, de 250 golos e a quantidade de títulos. É uma lenda, o melhor avançado que este clube teve neste século, mas é insubstituível na alma, no coração e na memória dos nossos adeptos, da nossa gente, de quem jogou com ele e de todos os treinadores com os quais ele trabalhou», disse o treinador do Manchester City em declarações à Sky Sports.

Fustigado por problemas físicos, Aguero está a ter a época mais modesta deste que chegou, em 2012, ao emblema inglês. Leva três golos em 14 jogos, apenas nove como titular. Apesar da perda de preponderância, Guardiola acredita que ainda deixará uma marca forte até ao adeus definitivo aos Citizens. «Penso que ele ainda tem golos importantes para marcar esta época.»

O treinador espanhol destacou a importância de Aguero no melhor período da história do clube fundado em 1880. «Quando ele chegou, o clube estava num nível e ele ajudou-o a atingir um nível mais elevado. Muitos jogadores, como o Joe Hart, o Pablo Zabaleta, o Vincent Kompany e o David Silva, ajudaram este clube a dar um passo em frente e ele foi claramente um deles. Os adeptos vão estar-lhe gratos para sempre.»