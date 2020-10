Ole Gunnar Solskjaer anunciou que Alex Telles estava infetado com Covid-19 e, por isso, falhou o encontro entre Man. United e Leipzig, que terminou com goleada dos ingleses por 5-0.



O antigo jogador do FC Porto deixou uma mensagem nas redes sociais em que garantiu estar assintomático e a cumprir um período de isolamento.



«Amigos, quero agradecer as mensagens de carinho que recebi a partir do momento em que o Man. United anunciou que fui diagnosticado com Covid-19. Quero dizer que estou bem, isolado e em breve estarei de volta com toda a minha força para ajudar os meus companheiros. Mais uma vez, obrigado a todos pelas vossas mensagens amorosas», disse o defesa brasileiro.