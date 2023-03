Gary Neville, ex-jogador do Man. United, não poupou nas críticas a Bruno Fernandes depois da goleada histórica sofrida pelos red devils contra o Liverpool, em Anfield.



« Alguns dos comportamentos de Bruno Fernandes foram uma vergonha. Ele ficou parado no círculo central com os braços levantados a dizer: "Por que razão não sou eu a sair?". Honestamente, acho que algum do seu comportamento na segunda parte foi uma desgraça», referiu, citado pela Sky Sports.



«Os primeiros 40 minutos foram, o que eu chamo, uma prestação clássica em Anfield. O Manchester United aguentou a tempestade inicial e parecia que ia conseguir um golo e sair para o intervalo a ganhar. A segunda parte foi uma vergonha, uma confusão, sintetizada naquilo que foi o capitão Bruno Fernandes, uma vergonha por várias ocasiões», acrescentou.



Darwin, Gakpo e Salah bisaram todos e marcaram seis dos sete golos do Liverpool - o outro foi da autoria de Firmino.