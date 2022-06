Jamie Carragher, um dos míticos capitães do Liverpool, recorreu às redes sociais para se despedir de Sadio Mané, que está de saída do clube para se tornar reforço do Bayern Munique.

«O meu jogador favorito do Liverpool nesta fase vai embora, por fim. Poucas exigências, alto desempenho e nunca lesionado. Troféus e golos em abundância, uma verdadeira lenda do Liverpool. Obrigado, Sadio», escreveu o agora comentado desportivo.