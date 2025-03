Apesar de ter a confiança do Manchester United, Ruben Amorim não escapa às críticas em Inglaterra. Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool e comentador da Sky Sports, admitiu que espera mais do treinador português.

«Acho que as pessoas imaginariam que seria muito melhor. O Manchester United não estava a um milhão de quilómetros das quatro primeiras posições - obviamente, porque não havia muitos jogos disputados - mas estava apenas cinco ou seis pontos atrás das posições da Liga dos Campeões [antes de despedir Erik ten Hag]», disse o antigo defesa, num painel de comentário da estação televisiva.

«Uma das razões pelas quais despediram o Erik ten Hag é porque achavam que não chegavam lá com ele. Arriscaram. Não fizeram isso apenas para esta temporada, mas pensaram neste treinador para os próximos dois ou três anos. Estar onde estão agora na tabela nunca foi o plano. Não é aceitável», apontou ainda Carragher, em alusão ao 14.º lugar que os «red devils» ocupam na classificação do campenato.

Carragher reconheceu que está desapontado com o que Amorim mostrou desde que chegou a Old Trafford e apontou o rendimento de Amad Diallo como o único ponto positivo a destacar.

«Devo dizer que fiquei dececionado. Não parece que houve uma melhoria real na equipa. Sabemos disso nos resultados, mas também nos jogadores, nas individualidades. Não há nada a que se possa tirar o chapéu», sublinhou.

«Se perdes constantemente é difícil gerar entusiasmo para a próxima temporada», concluiu.