A possível chegada de Ruben Amorim ao Manchester United é um dos temas do dia em Inglaterra. Por isso, os jornalistas questionaram o técnico mais jovem da história da Premier League Fabian Hurzeler, sobre se teria algum conselho a dar ao atual treinador dos leões.



O alemão sublinhou que não está «em posição para dar conselhos», mas deixou elogios a Amorim.



«Ele tem 39 anos, é oito anos mais velho que eu. Acho que ele já alcançou grandes coisas em Portugal. Vi alguns jogos do Sporting, joga um futebol incrível, é uma equipa dominante com bola. Não estão em posição de lhe dar conselhos. Se ele precisa de conselhos, é melhor ligar ao Pep [Guardiola] ou ao Jurgen Klopp. Não estou em posição de dar conselhos a ninguém. Estou num processo de apendizagem. Vamos ver o que acontece, é sempre bom competir com novos treinadores. Será mais um desafio», referiu.



O Brighton defronta esta quarta-feira o Liverpool numa partida dos oitavos de final da Taça da Liga.