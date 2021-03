Sem Pickford e Olsen, Carlo Ancelotti confirmou que João Virgínia vai ser titular na receção ao Manchester City, dos quartos de final da Taça de Inglaterra.



«O João é novo e é um guarda-redes. Não tem experiência neste tipo de jogos, mas tem muita qualidade e mostrou-a contra o Burnley quando teve oportunidade. Não estou preocupado com a ausência dos outros guarda-redes, mas sim que a equipa cumpra a estratégia delineada», referiu o treinador do Everton, em conferência de imprensa.



Este será o segundo jogo do internacional sub-21 português pela equipa principal dos toffees depois de se ter estreado no último fim de semana. João Virgínia saiu do Benfica para o Arsenal em 2015/16, clube de onde saiu para o Everton há três temporadas.



Os quartos de final da Taça de Inglaterra entre Everton e Manchester City joga-se este sábado às 17h30.