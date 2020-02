André Gomes voltou à competição frente ao Arsenal, no último fim de semana após três meses lesionado. O técnico do Everton, Carlo Ancelotti, considera que o português já está preparado para ser titular.



«Está pronto para ser titular. Esta semana treinou bem, normalmente e pode jogar. Tenho de falar com ele antes do jogo», disse, citado pela Sky Sports.



O italiano confessou ainda estar surpreendido com a capacidade de recuperação do médio de 26 anos.



«Treinou esteve muito bem. Fiquei surpreendido pelo facto de nem parecer que ele esteve lesionado três meses porque joga com confiança e sem medo. Fez-lhe bem jogar, ficou com mais confiança», afirmou.



«Ninguém o vai pressionar. O clube não o vai fazer e eu também não. Todos seguimos as instruções do departamento médico, o André está preparado para jogar e todos têm confiança nele», acrescentou.O



O Everton recebe o Manchester United, domingo, às 14h00.