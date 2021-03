João Virgínia fez a estreia a titular pela equipa principal do Everton no duelo contra o Manchester City, dos quartos de final da Taça de Inglaterra. Apesar da eliminação, Carlo Ancelotti teceu rasgados elogios ao jovem guardião português.



«Esteve mesmo muito bem. Dei-lhe os parabéns porque a sua exibição foi muito boa», referiu o técnico italiano dos toffees.



Em relação ao encontro, o treinador do clube de Liverpool elogiou a qualidade individual do rival tanto na equipa inicial como no banco de suplentes.



«Estamos desapontados. Mas quando fazes o teu melhor, não deves ter arrependimentos. Os jogadores deram o seu melhor. Controlámos o jogo, não concedemos oportunidades durante 80 minutos. Eles são a melhor equipa do mundo e têm o melhor banco de suplentes do mundo. Competimos com eles e temos de estar satisfeitos por isso. A equipa fez o seu melhor. Não há qualquer arrependimento em relação a este jogo», argumentou.



Lembre-se que os golos dos «citizens» foram apontados por Gundogan e De Bruyne, nos instantes finais.