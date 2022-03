Anderson chegou à Europa pelo FC Porto em 2005/06 e após uma época afastado por lesão, afirmou-se no emblema portista, convencendo o Man. United a contratá-lo por uma verba acima dos 30 milhões de euros. Em Inglaterra, o internacional brasileiro fez quatro anos de bom nível, mas depois o seu rendimento caiu e acabou por deixar os red devils em 2015.



Ora, Ben Foster, que conviveu com o antigo médio no United entre 2007 e 2010, considerou que este «podia ter sido o melhor jogador do mundo a dada altura».



«O Anderson podia ter sido o melhor jogador do mundo a dada altura. Prometo-te que podia. Toda a gente dizia que ele podia ser o melhor do mundo, mas ele não queria saber. Simplesmente não queria saber. Honestamente, ele não queria saber de nada (risos)», disse o guarda-redes do Watford, no «UTD Podcast».



O guardião inglês comparou a atitude de Anderson à de Carlos Tévez. «Com o évez era exatamente o mesmo. Ele entrava em campo e meu Deus. Pode ser algo com as pessoas da América do Sul», referiu ainda.



Anderson disputou, recorde-se, 181 jogos pelo Manchester United e conquistou 13 títulos entre Ligas inglesas, Taças da Liga inglesa, Supertaças de Inglaterra, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. Saiu em 2015, já depois de um empréstimo à Fiorentina, e regressou ao Brasil. Jogou ainda no Internacional, Coritiba e Adana Demirspor, clube onde terminou a carreira.