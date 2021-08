O Everton apurou-se para os 16 avos de final da Taça da Liga inglesa após um triunfo por 1-2 em casa do Huddersfield.



Os toffees abriram o marcador aos 26 minutos por intermédio de Iwobi. No entanto, o clube do Championship igualou a contenda em cima do intervalo por Thomas. Rafa Benítez lançou André Gomes ao intervalo e o português assistiu Townsend para o 1-2 ao minuto 80.



Por sua vez, o Fulham de Marco Silva carimbou a passagem à próxima eliminatória graças a uma vitória por 2-0 no terreno do Birmingham. O técnico português lançou Cavaleiro para o quarto de hora final.



Já o Leeds, com Hélder Costa de início, derrotou o Crewe por 3-0. Todos os golos foram anotados nos dez minutos finais: Kalvin Phillips e Harrison, por duas vezes, foram os autores dos golos em Elland Road.



Norwich e Aston Villa assinaram as goleadas da noite. Os canários golearam o Bournemouth por 6-0, resultado idêntico ao que os «villans» alcançaram em casa do Barrow.



Num duelo de equipa da Premier League o Watford derrotou o Crystal Palace por 1-0: marcou Fletcher aos 86 minutos.



Todos os resultados já conhecidos:



Norwich-Bournemouth, 6-0

Oldham-Accrington, 1-0 (após grandes penalidades)

Swansea-Plymouth, 4-1

Barrow-Aston Villa, 0-6

Birmingham-Fulham, 0-2

Blackpool-Sunderland, 2-3

Brentford-Forest Green, 3-1

Cardiff-Brighton, 0-2

Huddersfield-Everton, 1-2

Leeds United-Crewe, 3-0

Millwall-Cambridge, 3-1

Morecambe-Preston, 2-4

Northampton-Wimbledon, 0-1

QPR-Oxford Utd, 2-0

Sheffield United-Derby, 2-1

Shrewsbury-Rochdale, 0-2

Stoke City-Doncaster, 2-0

Watford-Crystal Palace, 1-0

Wigan-Bolton, 1-0 (após grandes penalidades)

Gillingham-Cheltenham, 1-2 (após penáltis)

Stevenage-Wycombe, 2-3 (após g. penalidades)