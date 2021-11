O Manchester City passeou em Old Trafford e venceu o rival da cidade por 2-0. No entanto, Kevin De Bruyne revelou que Guardiola nem perdeu muito tempo a preparar taticamente o dérbi.



«No dia anterior ao jogo habitualmente fazemos um treino mais tático com base na forma como o adversário joga. Antes do jogo contra o United, o Pep disse. 'Não sabemos como é que eles vão jogar. Vamos esperar para ver'. E paramos de treinar ao fim de dez minutos», referiu, no podcast MidMid.



O internacional belga prosseguiu o raciocínio e frisou que o catalão não sabia que estrutura Ole Gunnar Solskjaer ia montar para o encontro do passado sábado.



«Geralmente o Pep sabe como é que o adversário joga, mas desta vez não sabia. Não sabia também o que fazer apesar de termos treinado como sempre. Pep não sabia antes do jogo se o United ia jogar com cinco atrás, com quatro, com uma estrutura diamante no meio-campo ou com três no ataque»

A intervenção de De Bruyne diz muito ou quase nada sobre o trabalho de Solskjaer no Manchester United.