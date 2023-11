Anthony Taylor foi despromovido ao segundo escalão do futebol inglês, o Championship. O árbitro internacional já está marcado para o jogo entre o Preston North End FC e o Coventry City, este fim de semana.

Taylor, de 45 anos, estava no escalão principal da arbitragem inglesa desde 2010, sendo internacional desde 2013. Chegou a ser um dos mais conceituados juízes da Premier League. Nos tempos mais recentes, porém, recebeu críticas por causa de alguns desempenhos.

O motivo para esta decisão do organismo que gere a arbitragem em Inglaterra, segundo a imprensa britânica, foi uma grande penalidade assinalada contra o Wolverhampton, no jogo com o Newcastle, na última jornada da liga inglesa, jogo que acabou empatado a dois golos.

A nível internacional, Taylor também se viu envolvido em algumas polémicas, com destaque para a final da Liga Europa, tendo sido muito criticado por José Mourinho, treinador da Roma, depois da derrota no desempate por penáltis frente ao Sevilha.

O juiz inglês apitou o recente encontro entre o FC Porto e o Barcelona, para a Liga dos Campeões.