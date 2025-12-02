Antigo internacional inglês detido por suspeita de tentativa de violação
Ex-futebolista da Premier League já foi libertado sob fiança
Um antigo internacional inglês foi detido por suspeita de tentativa de violação.
Segundo o The Sun, o suspeito, que jogou na Premier League e representou a seleção inglesa na década de 2010, foi detido no Aeroporto de Stansted, em Londres.
«Um homem foi preso sob suspeita de tentativa de violação e foi libertado sob fiança até ao final de fevereiro de 2026, enquanto continuamos as nossas investigações», disse um porta-voz da Polícia de Essex, citado pela BBC.
O antigo futebolista terá sido parado no controlo de passaportes do aeroporto, quando se preparava para embarcar, no passado domingo. De acordo com a imprensa inglesa, já era procurado pela polícia há algum tempo por uma queixa de tentativa de violação.
A identidade do ex-jogador não foi divulgada por motivos legais.