Um antigo internacional inglês foi detido por suspeita de tentativa de violação.

Segundo o The Sun, o suspeito, que jogou na Premier League e representou a seleção inglesa na década de 2010, foi detido no Aeroporto de Stansted, em Londres.

«Um homem foi preso sob suspeita de tentativa de violação e foi libertado sob fiança até ao final de fevereiro de 2026, enquanto continuamos as nossas investigações», disse um porta-voz da Polícia de Essex, citado pela BBC.

O antigo futebolista terá sido parado no controlo de passaportes do aeroporto, quando se preparava para embarcar, no passado domingo. De acordo com a imprensa inglesa, já era procurado pela polícia há algum tempo por uma queixa de tentativa de violação.

A identidade do ex-jogador não foi divulgada por motivos legais.