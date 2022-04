No dia em que o Chelsea derrotou o West Ham, Thomas Tuchel confirmou que Antonio Rudiger está de saída dos blues no final da época após terminar o seu contrato.



«Ele informou-me há dias [da saída] numa conversa pessoal. Demos tudo o que podíamos [para renovar] mas depois de termos recebido as sanções não podemos lutar mais. Agora o Toni vai sair», referiu o alemão, citado pela Sky Sports.



«Estamos de mãos atadas. Não sei qual seria o desfecho das negociações sem as sanções. Esta foi a sua decisão. Não é bom para nós, mas não vamos tornar isto numa situação pessoal. Ele era uma figura importante e continuará a ser. Vamos sentir muito a sua falta. Ele dá coragem a quem o rodeia. Ele jogou 55 jogos este ano a um nível excelente. Foi um defesa de topo no último ano e meio e tenho um tremendo respeito por ele», acrescentou ainda.



Rudiger, de 29 anos, chegou ao Chelsea em 2017 proveniente da Roma por uma verba superior a 30 milhões de euros. Na mesma situação do germânico, está o dinamarquês Andreas Christensen, central cujo vínculo com os campeões europeus termina no final da temporada e pode deixar Stamford Bridge a «custo zero».