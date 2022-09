O Manchester United acabou com a invencibilidade do Arsenal na Premier League. Com Ronaldo em campo desde os 68 minutos, os red devils ganharam o clássico aos «gunners» em Old Trafford por 3-1.



Erik Ten Hag não perdeu tempo em estrear Antony, a contratação mais cara do clube neste defeso. E foi precisamente o internacional brasileiro quem abriu o marcador aos 35 minutos. Bela jogada coletiva do United com Eriksen a descobrir Bruno Fernandes que acabou travado em falta por Gabriel, mas o lance prosseguiu e Rashford isolou o extremo para o 1-0.



O golo dos «diabos vermelhos» surgiu mais de um quarto de hora depois de o VAR ter invalidado um golo ao Arsenal. Tudo começou num desarme de Odegaard sobre Eriksen, Saka lançou Martinelli e o brasileiro bateu De Gea. No entanto, a equipa de arbitragem considerou falta do norueguês sobre o dinamarquês no início do lance.

Apesar da desvantagem o Arsenal estava bem presente no jogo e a somar aproximações perigosas à baliza de De Gea. A toada manteve-se no início da segunda parte - Odegaard e Saka tiveram perdidas incríveis logo a abrir.



Adivinhava-se o golo do Arsenal e este chegou por Saka. Perda de bola do United na primeira fase de construção, Odegaard lançou Jesus que foi desarmado por Dalot. A bola acabou por sobrar para Saka que atirou para a baliza deserta (60m). Por esta altura, já Antony tinha dado o lugar a Cristiano Ronaldo.



Volvidos seis minutos, os red devils colocaram-se novamente na frente do marcador. O passe de Bruno Fernandes foi soberbo e a finalização de Rashford não ficou nada atrás. 2-1.



Arteta arriscou a partir do banco e lançou Nketiah, Smith-Rowe e Fábio Vieira (em estreia) para os lugares de Zinchenko, Lokonga e Odegaard. Nem deu tempo para ver o que o técnico espanhol dos londrinos imaginou, uma vez que Rashford bisou no minuto seguinte após assistência de Eriksen que havia sido isolado por Bruno Fernandes.



Os «gunners» não desistiram e Fábio Vieira ainda ameaçou, por duas vezes, encurtar diferenças no marcador. Não houve mais golos e o Manchester United conseguiu o quarto triunfo seguido e subiram ao quinto lugar. Por seu turno, o Arsenal continua isolado no topo da classificação.