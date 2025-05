Antony ganhou uma nova vida no Betis desde que, em janeiro, trocou Manchester por Sevilha, por empréstimo. Em entrevista à TNT Sports Brasil, na véspera de jogar a final da Liga Conferência, frente ao Chelsea, o internacional brasileiro emocionou-se a recordar os tempos difíceis que passou em Old Trafford depois de ter sido acusado pela antiga companheira de violência doméstica.

«Foi um momento complicado, seres acusado de uma coisa que não cometeste, estão aí as provas. Pensei parar de jogar. Não sentia vontade de jogar futebol. Precisava de me encontrar e de voltar a ser feliz, porque jogar futebol é algo que sempre adorei. Passei um período muito difícil no United e não conseguia encontrar esse prazer. Disse ao meu irmão que não conseguia mais. O meu irmão pediu-me para aguentar mais um pouco, que as coisas iam mudar. Até me emociono, foi muito difícil para mim, só eu sei o que passei», destacou.

Um momento difícil que levou o jogador de 25 anos a fechar-se em casa. Recordações que levaram o jogador a emocionar-se neste período da entrevista. «A única coisa que eu queria era estar em casa. Nem sequer tinha forças para brincar com o meu filho. Passava dias sem comer e fechado no meu quarto. Foi muito complicado, mas graças a Deus, com ajuda da minha família, agora estou muito feliz aqui», acrescentou.

Em janeiro tudo mudou subitamente, com o empréstimo ao Betis onde Antony reencontrou a alegria de jogar. Somou 25 jogos (17 na liga espanhola, mais oito na Liga Conferência), marcou nove golos e fez seis assistências.

«Vir para o Betis mudou tudo porque precisava de me encontrar depois de tudo o que aconteceu na minha vida pessoal. Como já disse, estava a tentar fazer coisas, mas não saía porque não estava feliz», refere.

Quanto à final da Liga Conferência, marcada para as 20h00 desta quarta-feira, Antony manifesta-se «ansioso». «É a primeira vez que o Betis está a disputar uma final europeia. Estou preparado, um pouco ansioso para o jogo, mas preparado para fazer uma grande final», destacou ainda.

Ora veja: