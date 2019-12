Mikel Arteta foi apresentado como treinador do Arsenal, sucedendo a Unai Emery. O espanhol fez parte da equipa técnica de Guardiola no Manchester City e explicou o que aprendeu nos últimos três anos.



«Conselhos? O que aprendi é que temos de ser implacável, consistente e encaixar uma mentalidade vencedora no clube. Conservá-la é ainda mais difícil. Todos os dias são importantes, cada acto e palavras são importantes. O seu ritmo de trabalho e a inspiração que provoca nos outros são incríveis, mas o segredo é o acreditar por parte das pessoas, dos jogadores e do clube. É preciso transmitir isso e quando as pessoas compram isso, tornam-se uma equipa e todos estão unidos», disse, na apresentação como técnico dos «gunners».



O ex-futebolista dos londrinos, lembre-se, assinou por três épocas e meia.



Veja a conferência de apresentação de Guardiola: