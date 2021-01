Vários órgãos de comunicação social ingleses, entre os quais o Guardian e a Sky Sports, divulgaram esta terça-feira as várias mensagens trocaram por Kieran Tripier com amigos aquando da transferência do Tottenham para o Atlético Madrid no verão de 2019 e que estiveram na origem de um castigo de dez semanas por violação das regras das apostas desportivas.

O defesa internacional inglês foi mantendo contacto com amigos através de um grupo no Whatsapp, pondo-os a par do negócio nos dias que antecederam a formalização da transferência.

«Devo considerar que estás a ir para lá?», escreveu um amigo a 14 de julho de 2019. «Podes fazê-lo, companheiro», respondeu-lhe Trippier. Para se certificar do significado da resposta, o amigo insistiu: «100% Tripps?», numa alusão a tips (apostas em inglês). Trippier respondeu que sim, mas acrescentou: «Não me culpes se algo correr mal... não deve, mas é só para saberes.»

Ao contrário do que chegou a ser avançado, Trippier não apostou na própria transferência, mas violou as regras da FA para a proteção da integridade do jogo ao providenciar informação privilegiada que podia ser usada para apostas.

Antes de um outro amigo fazer novas apostas, Trippier convidou-o para ir com ele a Madrid para a assinatura do contrato.

O castigo aplicado pela FA tinha implicações internacionais, mas o Atlético Madrid apresentou uma providência cautelar que foi aceite pela FIFA e o castigo ficou suspenso.