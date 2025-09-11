Árbitro inglês julgado pela posse de imagens de pornografia infantil
David Coote está envolvido em nova polémica
David Coote, árbitro inglês que cumpre uma pena de 16 meses de suspensão da UEFA por ter sido visto a insultar Jürgen Klopp (então treinador do Liverpool), começou a ser julgado pela acusação de posse de imagens de pornografia infantil.
Segundo a polícia de Nottinghamshire, citada pela ESPN, uma investigação realizada em fevereiro encontrou no computador do árbitro um vídeo classificado como de Categoria A – a mais grave, envolvendo cenas de abuso sexual e violação de menores.
Para além da polémica dos vídeos que circularam na internet em que se via o árbitro inglês a insultar Jürgen Klopp, Coote também foi apanhado a consumir um pó branco, alegadamente cocaína, durante o Euro 2024.
O árbitro inglês estava a tentar retomar a sua vida como estafeta de encomendas depois de ser suspenso pela UEFA, contudo esta nova polémica leva Coote a estar mais uma vez no «olho do furacão».
Coote, de 43 anos, atuou como árbitro principal na Liga inglesa entre 2018 e 2024. Em dezembro de 2024, a Associação Inglesa de Árbitros Profissionais (PGMOL) anunciou a sua demissão e pouco depois, a UEFA determinou a sua suspensão, válida até junho de 2026.
Em junho deste ano, David Coote foi notícia por estar a trabalhar como estafeta.