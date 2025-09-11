David Coote, árbitro inglês que cumpre uma pena de 16 meses de suspensão da UEFA por ter sido visto a insultar Jürgen Klopp (então treinador do Liverpool), começou a ser julgado pela acusação de posse de imagens de pornografia infantil.

Segundo a polícia de Nottinghamshire, citada pela ESPN, uma investigação realizada em fevereiro encontrou no computador do árbitro um vídeo classificado como de Categoria A – a mais grave, envolvendo cenas de abuso sexual e violação de menores.

Para além da polémica dos vídeos que circularam na internet em que se via o árbitro inglês a insultar Jürgen Klopp, Coote também foi apanhado a consumir um pó branco, alegadamente cocaína, durante o Euro 2024.

O árbitro inglês estava a tentar retomar a sua vida como estafeta de encomendas depois de ser suspenso pela UEFA, contudo esta nova polémica leva Coote a estar mais uma vez no «olho do furacão».

Coote, de 43 anos, atuou como árbitro principal na Liga inglesa entre 2018 e 2024. Em dezembro de 2024, a Associação Inglesa de Árbitros Profissionais (PGMOL) anunciou a sua demissão e pouco depois, a UEFA determinou a sua suspensão, válida até junho de 2026.

Em junho deste ano, David Coote foi notícia por estar a trabalhar como estafeta.