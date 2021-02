O árbitro Mike Dean revelou ter recebido ameaças de morte, através dos perfis de familiares nas redes sociais, e estará fora dos jogos da 24.ª jornada da Liga.



O juiz, de 52 anos, viu a Comissão Independente da Liga inglesa retirar dois cartões vermelhos que este exibiu nos últimos dias: primeiro a Bednarek, do Southampton, e segundo a Tomas Soucek, do West Ham.

Mais tarde, o internacional checo dos «hammers» reagiu às ameaças a Mike Dean.

«As decisões tomadas no relvado, devem permanecer aí. Não gosto de saber que isso afeta a vida pessoal e envio a Mike Dean e à sua família todo o meu apoio», escreveu o médio.



De resto, Mike Dean foi nomeado para apitar o Leicester-Brighton, dos oitavos de final da Taça de Inglaterra, mas pediu escusa dos próximos jogos, uma pretensão aceite pela Federação inglesa.

O organismo de controlo de arbitragem em Inglaterra e o patrão da Premier League, Richard Masters, referiu que «não há desculpa» para as ameaças ao árbitro, e apelaram às redes sociais para que tomem medidas em relação aos abusos.

Os futebolistas Alex Tuanzebe e Paul Pogba, do Manchester United, foram também vítimas de insultos racistas, e Aaron Connoly, do Brighton, encerrou a sua conta no Twitter, depois de receber vários insultos, por ter falhado uma oportunidade de golo frente ao Tottenham, num jogo que a sua equipa ganhou.