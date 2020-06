O Nottingham renovou contrato com Sabri Lamouchi, anunciou o clube esta sexta-feira.



O técnico francês de 48 anos chegou esta temporada ao Championship e soma 18 triunfos em 41 partidas, deixando o Forest no quinto lugar, posição que dá acesso ao play-off.



No comunicado divulgado no seu site oficial, o emblema onde alinham Yuri, Tobias Figueiredo, Tiago Silva, João Carvalho e Alfa Semedo não divulgou a duração do novo vínculo do treinador.



Interrompido devido à pandemia de Covid-19, o segundo escalão do futebol inglês vai ser retomado este sábado.