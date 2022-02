Depois de duas derrotas seguidas, o Wolverhampton voltou aos triunfos e logo em casa do Tottenham. A alcateia liderada por Bruno Lage ganhou por 2-0 aos Spurs, em Londres, com os dois golos a serem marcados na primeira parte por Jiménez e Dendoncker.



Com José Sá, Semedo, Rúben Neves e Podence, os Wolves não poderiam ter desejado melhor início. Lloris facilitou, não agarrou a bola e esta sobrou para Jiménez que encheu o pé e fez o 0-1. Volvidos dez minutos, Dendoncker ampliou a vantagem no marcador num lance em que o capitão do Tottenham voltou a não ficar bem na fotografia.



O conjunto de Conte melhorou na segunda parte e ainda enviou uma bola ao ferro da baliza de Sá, mas não conseguiu reentar na discussão da partida. Refira-se que Fábio Silva e Trincão ainda jogaram nos minutos finais ao contrário de Toti Gomes e Chiquinho que assistiram ao encontro do banco.



Quem sentiu mais dificuldades para ganhar foi o Liverpool diante do Burnley em Turf Moor. Klopp deixou Diogo Jota e Luis Díaz no banco e apostou no tridente ofensiva mais habitual composto por Firmino, Mané e Salah. Foi, ainda assim, Fabinho quem resolveu o jogo na sequência de um pontapé de canto aos 40 minutos (1-0).



Diogo Jota entrou aos 67 minutos para o lugar de Mané enquanto o colombiano ex-FC Porto não foi opção.



Por último, o Newcastle recebeu e bateu o Aston Villa por 1-0 graças a um golo de Trippier na cobrança de um livre direto. O lateral-direito inglês marcou, sublinhe-se, pelo segundo jogo seguido.



Feitas as contas, o Liverpool segue no segundo lugar a seis pontos do líder Man. City. Já o Wolverhampton ascendeu ao sétimo lugar por troca com o Tottenham e está a três pontos do quarto lugar ocupado por Man. United e West Ham.

Classificação da Premier League