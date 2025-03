O treinador do Liverpool, Arne Slot, fez esta sexta-feira a antevisão à final da Taça da Liga Inglesa contra o Newcastle e abordou o futuro de Virgil Van Dijk. Comentou ainda o penálti falhado por Darwin Nunez, no jogo dos «oitavos» da Champions.

«Também não sei o que vai acontecer na próxima época, em termos de resultados. A única coisa que sei é que quero que o Virgil esteja cá na próxima época. Tudo o resto são conversas sobre contratos e não é isso que eu faço», frisou o treinador alemão.

Sobre a final da Taça da Liga, Slot referiu que estão «ansiosos para voltar a jogar uma» e apelou à dificuldade do desafio. «Não se pode tomar uma final como garantida, especialmente neste país com tantas boas equipas envolvidas em todas as competições da Taça», disse.

Quem irá falhar a final é o inglês Alexander-Arnold, que se lesionou na segunda parte no jogo contra o PSG, para a Champions. «O Trent não está disponível. Não vai estar presente na final», confirmou o treinador dos «reds».

Relativamente à eliminação do Liverpool da Liga dos Campeões, na terça-feira, Slot frisou que «foram duas equipas que quiseram entrar a todo o gás, apenas futebol puro». Já sobre o penálti falhado, o treinador descartou a culpa de Darwin Nuñez. «Todos os jogadores que batem um penálti e falham não se sentem bem», concluiu.

Liverpool e Newcastle jogam este domingo a final da Taça da Liga Inglesa, às 16h30, no mítico Estádio de Wembley