Arne Slot lembra com «tristeza e orgulho» Diogo Jota, falecido a 3 de julho, juntamente com o irmão André Silva, na sequência de um acidente rodoviário. O treinador do Liverpool elogia ainda a decisão do clube em aposentar a camisola 20 em sua homenagem: «Retirar a sua camisola é a única coisa que podíamos, devíamos e fizemos».

«Levá-lo-emos sempre connosco nos nossos corações, nos nossos pensamentos, para onde quer que vamos», garantiu o técnico neerlandês, em entrevista à DAZN, na qual vincou que «os pais (de Diogo Jota) e a sua mulher, Rute, podem estar muito orgulhosos do jogador e da pessoa que ele era».

«Falei com muitos dos seus colegas de equipa e elementos do staff. Todos falam tão bem dele e dizem que era uma pessoa muito simpática, que foi sempre ele próprio», partilhou Arne Slot, que elogiou a forma como o plantel lidou com a trágica situação, pela «união e a forma como se comportou quando estivemos juntos em Portugal».

Arne Slot fez-se acompanhar da sua esposa no momento em que se despediu de Diogo Jota. «É quase impossível pôr alguma coisa em palavras neste momento, mas ambos sentimos que era a coisa certa a fazer, ir lá e prestar a nossa homenagem. Não só eu, mas também a minha mulher. Prestar-lhe homenagem, ao seu irmão, à sua família. E para ver...», desabafou.

«A primeira emoção de tristeza é muito mais forte do que a de orgulho, mas são as duas» que prevalecem sempre que Diogo Jota é recordado, assinala o treinador do Liverpool, que valoriza a forma como adeptos de vários clubes se associaram a um momento de profunda consternação.

«É inacreditável o que estes fãs estão a fazer. Desta vez foi a cidade toda, não só os do Liverpool, mas também os adeptos do Everton. E não só da cidade, mas também de todo o país e do mundo», assinalou Arne Slot.

Diogo Jota faleceu aos 28 anos, vítima de um acidente de viação, em Espanha. Passou as últimas quatro temporadas no Liverpool, clube pelo qual marcou 65 golos, em 182 jogos. Formado no Gondomar, representou ainda o Paços de Ferreira, o FC Porto e o Wolverhampton.

No currículo ficam os seis títulos conquistados com a camisola do Liverpool, com o de campeão inglês à cabeça, na última temporada. Ao nível da Seleção, ajudou Portugal a conquistar por duas vezes a Liga das Nações.

O acidente de viação, ocorrido no passado dia 3 de julho, vitimou igualmente o seu irmão, André Silva, de 25 anos, que representava o Penafiel.