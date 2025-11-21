O nome de Diogo Jota voltou a ganhar destaque após o escocês Andy Robertson recordar o ex-colega de equipa ao garantir a qualificação para o Mundial 2026, na passada terça-feira. Arne Slot, treinador do Liverpool, comentou o momento e admitiu que a ausência do internacional inglês continua a ter um forte impacto na equipa.

«Eu assisti à entrevista ao vivo e sei que é um problema para nós, o que é completamente normal», começou por dizer o técnico neerlandês.

«Neste momento, penso sempre em como se devem sentir a sua mulher e os seus filhos. Para eles é muito, muito mais difícil do que para nós. Mas que sentimos a falta do jogador e da pessoa, isso é absolutamente claro».

treinador fez questão de sublinhar o peso emocional da ausência de Diogo Jota. Reconheceu que a equipa sente a falta do jogador e que a situação tem impacto no dia a dia, mas deixou claro que isso não pode servir de desculpa para o que acontece em campo.

«É impossível mensurar o impacto nos jogadores e nos nossos resultados. A última coisa que eu faria seria usar isso como desculpa. Jamais usaremos isso como desculpa».

Slot na antevisão da receção ao Nottingham Forest, para a 12.ª jornada da Liga inglesa, inevitavelmente recordou o contributo do avançado português no encontro da época passada, em City Ground. Diogo Jota entrou aos 66 minutos e precisou de apenas 22 segundos para marcar o golo do empate.

«Agora vamos jogar contra o Nottingham Forest. Na época passada, estávamos a perder por 1-0 e ele [Jota] só precisou de um minuto para marcar o golo do empate. Portanto, estou a falar de um jogador que, com certeza, sentimos falta», partilhou.

O Liverpool atravessa um início de época complicado. É oitavo classificado no campeonato inglês, com 18 pontos somados em 11 jornadas, e recebe o Nottingham Forest, no sábado, às 15h. O clube de West Bridgford também ultrapassa uma fase difícil, é penúltimo classificado, com nove pontos.