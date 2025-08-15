O Liverpool entra em campo, esta sexta-feira, para a primeira jornada da edição 2025/2026 da Premier League, naquele que será o primeiro jogo oficial, em Anfield Road, desde o falecimento de Diogo Jota. Arne Slot, treinador dos Reds, lembrou, em entrevista à Sky Sports, que «Diogo Jota era um bom marido e um pai incrível para os filhos».

O técnico neerlandês trabalhou com o português durante apenas uma temporada. Salienta que Diogo Jota «sempre foi ele mesmo e os jogadores gostavam dele precisamente por isso».

«Quando ganhámos o campeonato, lembro-me de que os seus filhos estavam lá, e um deles queria ir para a pista de dança. O Diogo juntava-se sempre a ele e isso diz muito sobre o pai que ele era», acrescentou Arne Slot.

Sobre o momento que se vive no balneário e as reações à perda de Diogo Jota e André Silva, o treinador elogia o comportamento dos seus atletas: «A única coisa que posso dizer é que a maneira como os jogadores se comportaram durante este momento difícil e como os adeptos demonstraram respeito pelo Diogo e o seu irmão foi incrível».

O encontro entre o Liverpool e o Bournemouth, que abre mais uma edição da Premier League, está marcado para esta sexta-feira, às 20:00.