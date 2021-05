David Luiz está de saída do Arsenal no final da temporada, confirmou Mikel Arteta. O internacional brasileiro vai deixar os «gunners» dois anos após ter chegado do rival Chelsea.



«O David Luiz é um jogador que ganhou tudo no futebol. Tive o privilégio de trabalhar com ele durante 18 meses e desfrutei muito. Vivemos alguns grandes momentos juntos, ele ajudou-me bastante e é alguém que todos apreciamos muito. Quero apenas dizer-lhe obrigado por tudo e desejar-lhe a melhor sorte do mundo no próximo capítulo da sua carreira. Conhecendo o David, tenho a certeza que ainda tem muitos anos como jogador e que no futuro, estará de alguma forma ligado ao futebol», revelou, em conferência de imprensa.



O defesa de 34 anos assinou um vínculo válido por uma temporada, à semelhança do que havia feito quando deixou o Chelsea pelo Arsenal e vai tornar-se num jogador livre. O técnico espanhol dos londrinos não escondeu a tristeza pela saída do experiente central.



«Gostei muito de aprender com ele. Ele tentou ajudar todo o grupo e sinto-me triste porque criámos uma ligação não só pelo jogador, mas pela pessoa. Quando chega esta fase, é duro e dói porque a relação vai mudar, não o vou ver todos os dias. Mais uma vez, quero agradecer-lhe por tudo. Tivemos algumas conversas e discutimos a situação várias vezes até tomarmos a decisão final», concluiu.

David Luiz deixa o Arsenal após 73 jogos disputados.