Cedric Soares está muito perto de poder estrear-se pelo Arsenal. O internacional português, que chegou a Londres em janeiro, vai começar a treinar sem limitações na próxima segunda-feira, informaram os londrinos.



Em sentido contrário, os «gunners» perderam Lucas Torreira. O médio fraturou o tornozelo no encontro frente ao Portsmouth, da última segunda-feira.



«[Lucas Torreira] Sofreu uma fratura no tornozelo direito na segunda-feira no jogo com o Portsmouth. Aguardamos exames complementares, que irão determinar o plano de recuperação», lê-se na nota do clube em relação ao internacional uruguaio.

O Arsenal é 10.º classificado da Premier League com 37 pontos.