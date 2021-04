David Luiz, jogador do Arsenal, foi operado ao joelho direito na manhã deste domingo.

O internacional brasileiro falhou o jogo com o Liverpool, da véspera, e agora os "gunners" revelaram que o defesa foi submetido a uma «pequena intervenção».

Ainda de acordo com o Arsenal, o antigo jogador do Benfica deve estar novamente à disposição do técnico, Mikel Arteta, nas próximas semanas.