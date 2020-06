O Arsenal é o segundo semifinalista conhecido das meias-finais da Taça de Inglaterra. A equipa orientada por Mikel Arteta foi a Bramall Lane, casa do Sheffield United, vencer por 2-1, em jogo dos quartos de final da prova, realizado este domingo.

A equipa da casa ainda foi a primeira a marcar, por Lundstram, aos oito minutos, na sequência de um canto. Contudo, após recurso ao vídeo-árbitro, o tento foi anulado por fora de jogo.

Aos 25 minutos, de penálti, Nicolas Pépé, com um remate rasteiro para a esquerda do guardião Henderson – que até adivinhou o lado – fez o 0-1 no marcador.

A maior emoção na partida surgiu já nos minutos finais: após um lançamento lateral do Sheffield para a área do Arsenal, Kolasinac cortou, a bola foi contra o colega de equipa Mustafi e, na sobra, McGoldrick fez o 1-1, ao minuto 87. Contudo, no primeiro dos cinco minutos de compensação, Dani Ceballos assinou o 1-2 final, num remate rasteiro e cruzado, na área, num lance iniciado com uma arrancada de Saka a partir do meio-campo.

Nas meias-finais da prova está já o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que bateu o Norwich.

Nota para o brasileiro David Luiz, que saiu lesionado aos 54 minutos na equipa do Arsenal. O português Cédric Soares, lesionado, com uma fratura no nariz, não atuou nesta partida.