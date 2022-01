«Chega de vermelho».

Numa iniciativa que pretende mostrar apoio ao trabalho desenvolvido pela comunidade londrina contra a violência juvenil, o Arsenal decidiu deixar ‘cair’ o vermelho da sua tradicional camisola.

«Houve mais de 10 mil crimes de agressão com recurso a facas em Londres, entre junho de 2020 e junho de 2021. No último ano foi batido um recorde de jovens assassinados em Londres, a maioria deles, após esfaqueamentos», explica o clube, em comunicado.

De forma a apoiar a luta da comunidade local no combate à violência, o clube de Cedric Soares e Nuno Tavares irá apresentar-se todo vestido de branco no próximo jogo, diante do Nottingham Forest, em jogo da Taça de Inglaterra, sendo essa apenas uma das iniciativas dos gunners.

O clube informa ainda que a camisola especial não vai estar disponível para venda e será oferecida «aos que estão a marcar a diferença de forma positiva na comunidade».