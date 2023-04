Jogaço em Londres!



O Arsenal esteve quase a perder na receção ao Southampton, mas dois golos nos minutos finais evitaram a derrota (3-3). Ainda assim, os londrinos têm a liderança da Premier League em risco. Com 32 jogos disputados, os «gunners» têm 74 pontos, mais quatro que o Man. City que tem menos dois jogos em atraso.



O empate do líder torna ainda mais decisivo o jogo da próxima quarta-feira frente aos «citizens», no Etihad. Mas são outras contas.



Os «saints», últimos da tabela classificativa à entrada para esta 32.ª jornada, tiveram um arranque de sonho. Ainda nem um minuto estava cumprido quando Ramsdale entregou mal e deixou a bola nos pés de Alcaraz. O argentino agradeceu o brinde e fez o 0-1.



Se entrar a ganhar era magnífico, chegar aos 2-0 aos 14 minutos era quase utópico. Mas aconteceu. Odegaard falhou o passe que seria para Fábio Vieira (titular na ausência de Xhaka) e Alcaraz fez um passe excelente para Walcott. O internacional inglês fugiu a Gabriel Magalhães e marcou à ex-equipa.



O Arsenal esboçou uma reação e conseguiu encurtar distância no marcador. Saka fugiu bem pela direita e cruzou para a finalização de Martinelli. A perder por 1-2 ao intervalo, esperava-se uma reação dos «gunners» na segunda parte.



No entanto, esta só aconteceu depois de o Southampton ter feito o 1-3 por Caleta-Car na sequência de um canto - foi a única aproximação dos «saints» à baliza de Ramsdale em toda a segunda parte.



O Arsenal parecia resignado apesar de Arteta ter arriscado com as entradas de Trossard, Nketiah e Nelson para os lugares de Fábio Vieira, Zinchenko e Martinelli. Porém, Odegaard liderou a recuperação do primeiro classificado da Premier League com um remate em jeito de fora da área, aos 88 minutos.



Volvidos dois minutos, Saka igualou a contenda na recarga a um primeiro remate de Nelson e deixou o Emirates em ebulição. Jogaram-se dez minutos de compensação e o Arsenal teve oportunidades para conseguir uma reviravolta épica - a melhor ocasião pertenceu a Trossard que atirou à trave.



Não venceu pela terceira jornada seguida e tem o Man. City cada vez mais perto.