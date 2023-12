O Arsenal foi derrotado no terreno do Aston Villa por 1-0 e perdeu a liderança da Premier League para o Liverpool. Cédric Soares não saiu do banco de suplentes dos gunners, enquanto Fábio Vieira ficou de fora devido a lesão.

O único golo da partida surgiu logo aos sete minutos. Leon Bailey assistiu e McGinn bateu Raya.

Com este resultado, o Arsenal cai do primeiro lugar da tabela classificativa. A equipa de Arteta é agora segunda classificada do campeonato, com 36 pontos, e está a um ponto do líder Liverpool. O Aston Villa continua no terceiro posto da liga inglesa, com 35 pontos.