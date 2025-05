Depois da derrota em Stamford Bridge, o já campeão inglês Liverpool recebeu o Arsenal, mas as duas equipas não foram além de um empate a dois golos, na 36.ª e antepenúltima jornada.

Os «reds» foram para intervalo a vencer por 2-0, com dois golos apontados no espaço de um minuto. Aos 20, Cody Gakpo apareceu solto de marcação a cabecear para o fundo das redes, após um cruzamento de Robertson e, instantes depois, o ex-FC Porto Luis Díaz só teve de encostar, servido por Dominik Szoboszlai.

O Arsenal, que vinha de falhar a final da Liga dos Campeões e nem sequer tinha rematado à baliza no primeiro tempo, reagiu após o intervalo. Estavam decorridos apenas dois minutos da segunda parte, quando Gabriel Martinelli reduziu para 2-1, com um cabeceamento certeiro.

Aos 70 minutos, os «gunners» chegaram ao empate, por Mikel Merino, na recarga a uma defesa incompleta após um pontapé de Martin Odegaard.

Já com Diogo Jota em campo, o internacional espanhol ainda viria a ser expulso à entrada para os últimos dez minutos da partida, por acumulação de amarelos.

Em tempo de descontos, o Liverpool teve uma ocasião soberana para vencer o jogo. Na sequência de um canto, Virgil van Dijk subiu mais alto e cabeceou para uma excelente defesa de David Raya. Na recarga, Robertson ainda encostou para golo, mas o lance foi invalidado por uma falta de Ibrahima Konaté.

O Liverpool passa a somar 83 pontos, enquanto o Arsenal segue com 68, na segunda posição, à frente do Newcastle (66). «Gunners» e «magpies» vão defrontar-se na próxima jornada no Emirates.

