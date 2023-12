O Arsenal regressou às vitórias e é líder, à condição, da Premier League. Os gunners receberam e venceram o Brighton por 2-0. Cédric, por opção, e Fábio Vieira, devido a lesão, não foram utilizados por Arteta.

Os golos do encontro ficaram reservados para o segundo tempo. Gabriel Jesus, aos 53 minutos, e Havertz, aos 87 minutos, fizeram os golos do triunfo do Arsenal, que é líder à condição da Premier League.

A equipa de Arteta soma agora 39 pontos no campeonato, mais um do que o Aston Villa e mais dois do que o Liverpool, que ainda vai defrontar o Manchester United este domingo.

Já o Wolverhampton foi até ao terreno do West Ham perder por 3-0. Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares. Fábio Silva e Pedro Neto não foram utilizados.

Kudus bisou, aos 22 minutos e aos 32 minutos. Bowen, aos 74 minutos, confirmou a vitória do West Ham, que é sétimo classificado da Liga, com 27 pontos. O Wolverhampton está no décimo terceiro posto, com 19 pontos.

Por fim, o Aston Villa subiu, à condição, ao segundo lugar da Premier League, depois de derrotar o Brentford por 2-1.

Lewis-Potter fez o primeiro do encontro aos 45 minutos. No segundo tempo, Mee foi expulso aos 71 minutos e complicou a vida ao Brentford.

Aproveitou a equipa de Emery, que fez o empate aos 77 minutos por Moreno. Aos 85 minutos, Watkins carimbou a reviravolta dos villains, que ainda viram Kamara ser expulso já no tempo de compensação.

O Aston é, por agora, segundo classificado do campeonato, com 38 pontos. O Brentford está no décimo segundo lugar, com 19 pontos.